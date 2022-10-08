Вибух на Кримському мосту: в Росії відкрили кримнальне провадження

На переправі обвалилися два автомобільні прольоти.

Російський слідчий комітет відкрив кримінальну справу за фактом вибуху Кримському мості, що стався вранці 8 жовтня.

Про це повідомили у СК Росії.

Зазначається, що очільник слідчого комітету Олександр Бастрикін направив криміналістів для розслідування події.

За попередньою інформацією, наголошують у СК, вранці на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля. Внасліідок цього спалахнули сім паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова. Обвалилися два автомобільні прольоти.

Що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

"Бавовна" сталася у суботу вранці, 8 жовтня, на Кримському мосту. Російські окупанти спочтаку повідомили про пожежу на переправію Мовляв, зайнялася цистерна з паливом.

Згодом у Москві поінформували, що виникла пожежа у результаті вибуху. Стався підрив вантажного автомобіля - За розповіли в російському Національному антитерористичному комітеті.

Згодом на Володимир Путін відреагував на вибух на Кримському мосту. Він доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

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