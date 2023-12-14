Вибух на нафтобазі у Воронежі: пропагандисти поширили фейк про “навчання”

Внаслідок вибуху на нафтобазі компанії “Роснефть” у російському місті Воронежі спалахнула пожежа.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інцидент трапився у вівторок, 12 грудня.

“Невідомі противники путінського режиму підірвали резервуар з пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Однак, російські пропагандисти вирішили приховати факт диверсії та власну неспроможність забезпечити безпеку на критичних об’єктах та вигадали “навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій” прямо біля “багатотонної” цистерни з пальним.

Повідомлення про "навчання" на нафтобазі у Воронежі

“Під які “навчання” маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі, наразі незрозуміло навіть самим слідчим”, - іронізують українські військові розвідники.

Нагадаємо, раніше в Орловські області Росії сталася пожежа на місцевій нафтовій базі. Місцеві жителі повідомляли про вибух перед початком пожежі.

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