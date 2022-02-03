Вибух на нафтопромисловому судні спричинив пожежу: наслідки можуть бути катастрофічними (відео)

Вибух на нафтопромисловому судні спричинив пожежу: наслідки можуть бути катастрофічними (відео)

На охопленому вогнем судні може бути до 2 мільйонів барелів нафти.

Біля берегів Нігерії виникла загроза екологічної катастрофи через вибух та пожежу на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit. Поки невідомо, чи є людські жертви та скільки нафти могло вилитися в море.

Про це у четвер, 3 лютого, повідомляє Reuters.

Нігерійська компанія Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL), якій належить плавуча установка, яка може і видобувати, і зберігати нафту, підтвердила, що вибух стався напередодні, коли на борту судна перебували 10 членів екіпажу.

На сайті компанії SEPCOL повідомляють, що Trinity Spirit може переробляти до 22 000 барелів нафти на день і зберігати до 2 мільйонів барелів за один раз.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у нафтовому секторі Нігерії, на судні на момент вибуху було близько 50 тисяч барелів у сховищах, видобуток нафти не відбувався.

Відомо, що ліцензія цієї компанії на видобуток нафти була відкликана 2019 року Комісією з регулювання видобутку нафти Нігерії.

“На цей момент не повідомляється про загиблих, але ми можемо підтвердити, що на борту судна до інциденту було 10 осіб екіпажу, ми проводимо пріоритетне розслідування щодо їхньої безпеки”, – сказав виконавчий директор SEPCOL Ікемефуна Окафор.

Причини вибуху поки невідомі, ліквідувати пожежу не вдається. Тим часом у соцмережах очевидці публікують відео з наслідками інциденту.

VIDEO: SEPCOL’s oil production vessel explodes in Niger Delta pic.twitter.com/5X37nbXXVU — TheCable (@thecableng) February 3, 2022

Breaking: 22,000B/D Floating Oil Platform Explodes in Niger Delta



10 crew members onboard at the time of incidenthttps://t.co/mRpQOvyvGg pic.twitter.com/MfTmp8tyWI — Irish☘Girl (Erin) (@IrishAmerican27) February 3, 2022

Нагадаємо, раніше у Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному газогоні.

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