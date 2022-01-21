Вибух на полігоні "Space X": під тиском рвонув один із резервуарів із рідким азотом (відео)

Вибух на полігоні "Space X": під тиском рвонув один із резервуарів із рідким азотом (відео)

Вибух був плановий.

На полігоні "Space X" стався вибух: під тиском там рвонув один із наземних резервуарів із рідким азотом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

Кадри вибуху блискавично розійшлися Мережею. Втім, вже невдовзі з'ясувалося: підрив був плановим. У такий спосіб на міцність перевіряли один із резервуарів, який входить до наземної інфраструктури космічного полігона.

Рідкий азот під надвеликим тиском зруйнував бак, зірвавши його верхню частину. При цьому посилена нижня частина залишИлася неушкодженою. Виявити слабкі місця заправного бака і мало на меті це видовищне випробування.

На полігоні "Space X" рвонув один із наземних резервуарів із рідким азотом | Новини світу

Як повідомлялося, у четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом на мисі Канаверал у США стартував запуск українського супутника "Січ-2-30". Планується, що після запуску супутник буде інтегрований до програми Європейського Союзу зі спостереження Землі Copernicus, а зображення із супутника Україна отримуватиме щодня.

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