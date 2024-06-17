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Вибух на полігоні у Чехії: є загиблий та поранені - нові деталі загадкового інциденту

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Вибух на полігоні у Чехії: є загиблий та поранені - нові деталі загадкового інциденту

Вибух на полігоні у Чехії. Ілюстративне / Фото: Unsplash

Ліквідовувати наслідки та евакуйовувати потерпілих за допомогою гелікоптерів. 

В Чехії на військовому полігоні Лібава здетонував боєприпас. За оновленими даними Збройних сил країни є загиблий та поранені, серед яких - одна цивільна людина.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Чехії на сторінці X.

"Один кадровий військовий загинув внаслідок вибуху на військовому полігоні в Лібаві. Сім інших професійних солдатів і один цивільний працівник були доставлені до військово-навчального госпіталю в Оломоуці. Сім'ї поранених і загиблого солдата були повідомлені. Ми будемо інформувати громадськість про подальший розвиток подій, а наразі просимо набратися терпіння", - йдеться у повідомленні.

За даними чеських ЗМІ, ліквідовувати наслідки та евакуйовувати потерпілих за допомогою гелікоптерів. 

Нагадаємо, на військовому полігоні в Чехії стався вибух. Причина - здетонували невизначені боєприпаси.

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