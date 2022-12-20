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Вибух на російській ділянці газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”: що відомо про причини і наслідки (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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84
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Вибух на російській ділянці газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”: що відомо про причини і наслідки (відео)

Фото: скриншот з відео

Росіяни перекрили потік газу через трубопровід, який транспортує паливо із Західного Сибіру через Україну до Європи.

Внаслідок вибуху, який стався у вівторок, 20 грудня, на російській ділянці газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” у Чуваській області, загинуло троє людей.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на екстрені служби.

Міністерство надзвичайних ситуацій Чуваської області повідомило, що трубопровід вибухнув під час планових ремонтних робіт, які виконували четверо працівників Нижньогородського лінійного виробничого управління “Газпром Трансгаз”.

Внаслідок вибуху троє з них загинуло, а ще один, який був водієм КамАЗа, отримав опіки.

За словами місцевих жителів, витік газу стався на магістральній лінії, що проходить між селом Калініне та селом Ямбахтіне. Температура в районі пожежі була настільки високою, що люди не могли підійти до будинків. З цієї ж причини пожежні бригади, які прибули на місце НП, не одразу змогли приступити до гасіння пожежі.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за недотримання правил техніки безпеки.

Відновлювальні роботи триватимуть щонайменше три дні. На час їх проведення транспортування газу із російського Західного Сибіру через Україну до Європи було перекрито.

Місце вибуху на карті / © соцмережі
Місце вибуху на карті / Фото: соцмережі

Після вибуху на газопроводі ціна газу на ринку зросла на 5,33 відсотка - до 114 євро. Причина зростання полягає в тому, що зараз це один із основних шляхів постачання, коли газ більше не надходить “Північними потоками”, знищеними підводними вибухами.

Нагадаємо, вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії. Підтвердженням цього стали знахідки біля місця пошкодження трубопроводу.

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Дата публікації
Перегляди
84
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