Вибух на російській ділянці газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород”: що відомо про причини і наслідки (відео)

Росіяни перекрили потік газу через трубопровід, який транспортує паливо із Західного Сибіру через Україну до Європи.

Внаслідок вибуху, який стався у вівторок, 20 грудня, на російській ділянці газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” у Чуваській області, загинуло троє людей.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на екстрені служби.

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Міністерство надзвичайних ситуацій Чуваської області повідомило, що трубопровід вибухнув під час планових ремонтних робіт, які виконували четверо працівників Нижньогородського лінійного виробничого управління “Газпром Трансгаз”.

Внаслідок вибуху троє з них загинуло, а ще один, який був водієм КамАЗа, отримав опіки.

️A gas leak in Chuvashia occurred on the Urengoy-Pomary-Uzhgorod gas pipeline. According to it, fuel is supplied to Europe from Western Siberia through Ukraine.



The price of gas in Europe jumped to $ 1,200(from previous $1000) per 1000 m3 on the news of the explosion pic.twitter.com/M3MDEEgZV3 — AZ (@AZgeopolitics) December 20, 2022

За словами місцевих жителів, витік газу стався на магістральній лінії, що проходить між селом Калініне та селом Ямбахтіне. Температура в районі пожежі була настільки високою, що люди не могли підійти до будинків. З цієї ж причини пожежні бригади, які прибули на місце НП, не одразу змогли приступити до гасіння пожежі.

In Chuvashia, Russia, a gas pipeline exploded. pic.twitter.com/DWfU3d5BlK — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 20, 2022

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за недотримання правил техніки безпеки.

‼️The head of Chuvashia, Oleg Nikolaev, on the accident at the Urengoy-Pomary-Uzhgorod gas pipeline: According to preliminary data, four people worked. These are employees of the Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod line production department, which services the gas pipeline.



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Відновлювальні роботи триватимуть щонайменше три дні. На час їх проведення транспортування газу із російського Західного Сибіру через Україну до Європи було перекрито.

Місце вибуху на карті / Фото: соцмережі

Після вибуху на газопроводі ціна газу на ринку зросла на 5,33 відсотка - до 114 євро. Причина зростання полягає в тому, що зараз це один із основних шляхів постачання, коли газ більше не надходить “Північними потоками”, знищеними підводними вибухами.

Нагадаємо, вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії. Підтвердженням цього стали знахідки біля місця пошкодження трубопроводу.

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