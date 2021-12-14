Вибух на Сицилії: кількість загиблих зросла до семи, двох осіб шукають під завалами

Попередньо причиною вибуху називають витік побутового газу.
Кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку на Сицилії зросла: померло семеро осіб, а ще двох досі шукають.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 грудня.
Вибух стався у суботу увечері. Він був настільки потужним, що зруйнував чотири будинки, а ще з десяток сусідніх пошкоджені вибуховою хвилею. Близько сотні людей тимчасово відселили.
Другу добу поспіль тут продовжують розбирати завали. Попередньо причиною вибуху називають витік побутового газу. Водночас у місцевій газовій компанії запевняють, що жодних скарг останнім часом не отримували. Тамтешня прокуратура відкрила провадження, але підозр поки що нікому не висували.
Як повідомлялося, у Мексиці в результаті вибуху піротехніки загинули двоє людей та 15 отримали поранення. Інцидент стався в будинку, який функціонував як підпільна майстерня. Через соцмережі транслювали відео, на яких видно сильні пожежі та спалахи, спричинені піротехнікою.
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