"Вибух пандемії": у Польщі різко погіршується ситуація з Covid-19

Не зважаючи на тривожну ситуацію, уряд Польщі поки не планує запровадження нового локдауну в країні.
Очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні в останні дні різко почала погіршуватися ситуація із захворюваністю на коронавірус. Він назвав це "вибухом пандемії".
Про це він сказав сьогодні, 20 жовтня, на пресконференції в Легниці, пише Onet.pl.
Він зазначив, вчора, у вівторок, вони мали на 80% більше інфекцій, як тиждень тому, а сьогодні – на 100% більше.
"Якщо ці тенденції, які можна назвати тривожними, збережуться, то, звичайно, нам доведеться вжити рішучих заходів", - зауважив Недзельський. Як він пояснив, йдеться про жорстке виконання чинних правил щодо носіння масок та практику дотримання соціальної дистанції.
Він додав, поки що уряд не планує запровадження нового локдауну в країні, не зважаючи на тривожну статистику інфікованих.
Причини, чому зросла кількість нових випадків коронавірусу, він назвав такі:
- в останні місяці значно сповільнилася програма вакцинації Польщі;
- багато людей стали ігнорувати чинні обмеження.
До слова, сьогодні у Польщі виявили понад 5000 нових випадків коронавірусу. Такий показник фіксували у травні.
Зазначимо, Європейський союз може виключити України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19. Кулеба запевнив, що "жодної політики в цьому немає".