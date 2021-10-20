"Вибух пандемії": у Польщі різко погіршується ситуація з Covid-19

Не зважаючи на тривожну ситуацію, уряд Польщі поки не планує запровадження нового локдауну в країні.

Очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні в останні дні різко почала погіршуватися ситуація із захворюваністю на коронавірус. Він назвав це "вибухом пандемії".

Про це він сказав сьогодні, 20 жовтня, на пресконференції в Легниці, пише Onet.pl.

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Він зазначив, вчора, у вівторок, вони мали на 80% більше інфекцій, як тиждень тому, а сьогодні – на 100% більше.

"Якщо ці тенденції, які можна назвати тривожними, збережуться, то, звичайно, нам доведеться вжити рішучих заходів", - зауважив Недзельський. Як він пояснив, йдеться про жорстке виконання чинних правил щодо носіння масок та практику дотримання соціальної дистанції.

Він додав, поки що уряд не планує запровадження нового локдауну в країні, не зважаючи на тривожну статистику інфікованих.

Причини, чому зросла кількість нових випадків коронавірусу, він назвав такі:

в останні місяці значно сповільнилася програма вакцинації Польщі;

багато людей стали ігнорувати чинні обмеження.

До слова, сьогодні у Польщі виявили понад 5000 нових випадків коронавірусу. Такий показник фіксували у травні.

Зазначимо, Європейський союз може виключити України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19. Кулеба запевнив, що "жодної політики в цьому немає".

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