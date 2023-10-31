Вибух прогримів на одному з найбільших військових заводів Росії: деталі, фото і відео

Телеграм-канали стверджують, що вибух стався у цеху з виробництва пороху.

Росіяни повідомили про вибух 31 жовтня у районі "Солікамського заводу Урал" – одного з найбільших військово-промислових заводів РФ.

Про це повідомляють російські пабліки.

Про вибух у районі заводу заявили жителі Солікамська, що у Пермському краї РФ. Над територією заводу видно височенний стовп диму, який здіймається у небо. Містяни розповіли, що в деяких будинках вибило шибки.

Як стверджують у російському МНС, у другому корпусі заводу сталася "бавовна", яка на роботу підприємства начебто не вплинула. Постраждалих немає.

Російські пабліки стверджують, що вибух стався у цеху з виробництва пороху. В цей момент у будівлі перебували шестеро людей, але вони не постраждали.

Зауважимо, "Солікамський завод Урал" – один із найбільших військово-промислових заводів у Росії. Там виготовляють порох, вибухові речовини та спецхімію.

У районі "Солікамського заводу Урал" валить темний дим / Фото: російські пабліки

Росіяни зняли на відео місце вибуху на "Солікамському заводі Урал"

До слова, джерела в СБУ повідомили, що 29 жовтня працівники спецслужби атакували безпілотниками нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ – Афіпський НПЗ, який забезпечував пальним російську армію.

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