Вибух прогримів у Краснодарі в районі льотного училища (фото, відео)

Рятувальники заспокоюють, що нібито "сталося займання у полі".

У російському Краснодарі пролунав вибух 3 березня, після якого спалахнула пожежа в районі авіаучилища.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У Мережі йдеться про гучний вибух, від якого аж затремтіли вікна та спрацювали автомобільні сигналізації.

Звук вибуху було чутно в різних районах Краснодара та в селищі Нова Адигея. Припускається, що він стався на території льотного училища. Саме там було видно чималий стовп диму. Відповідні кадри опубліковані в російських пабліках.

В МНС Росії заспокоюють, що це нібито "сталося займання у полі".

Нагадаємо, 28 лютого у Краснодарському краї пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Єйськ", звідки злітають авіасудна для атак по Україні.

Місцева влада запевняла, що це начебто проводиться військово-тактичні навчання.

А ввечері 2 березня вибух пролунав в околицях міста Коломна Московської області. Після інциденту пропаганда почала вигадувати різні версії того, що ж могло статися.

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