Вибух російського літака Іл-76МД в Ульяновську - це технічне невігластво росіян — експерт з авіації

Експерт з авіації прокоментував вибух літака Іл-76МД в російському Ульяновську і пояснив, що причина цього - технічне невігластво росіян.

У російському місті Ульяновськ 2 березня на авіаремонтному заводі прогримів вибух літака Іл-76МД. Росіяни проводили випробування фюзеляжу на герметичність і міцність, однак, щоб випробування було безпечним, такі перевірки у всьому світі проводяться у басейнах з водою.

Про це розповів Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації в ефірі "Еспресо".

"Причина вибуху – технічне невігластво росіян. До Ульяновська перенесли виробництво військово-транспортних літаків ІЛ-76, які раніше серійно вироблялися у Ташкенті. Тобто росіяни вирішили на власній території виробляти ці літаки, перевезли обладнання до Ульяновська на завод "Авіастар" і модернізували конструкцію цього літака", - розповів Романенко.

За його словами, у процесі модернізації необхідно проводити певні випробування, однак росіяни це роблять не належно.

"Зараз вони проводили випробування фюзеляжу на герметичність і міцність. Але ж як вони випробували? Весь світ знає, що не можна це випробувати зі стисненим повітрям, бо газ стискається, акумулює енергію, а у разі найменшої тріщини при подальшому стисненні відбувається вибух, що власне і сталося", - розповів експерт.

Він додав, що ще під час Другої світової війни на літаках були балони зі стисненим повітрям і при влучанні кулі, літак розлітався на дрібні шматки.

"Тут сталося те саме, тобто виникла якась щілина, у результаті літак практично розлетівся: фюзеляж повністю зруйнований, п'ять людей поранено, один загинув. Загалом такі випробування у всьому світі проводять у басейнах з водою, бо вода – рідина, яка не стискається, що робить випробування безпечним. А з повітрям вони отримали результат, який і мали отримати", - пояснив Романенко.

Нагадаємо, 2 березня у місті Ульяновськ Російської Федерації на авіаремонтному заводі прогримів вибух, внаслідок якого загинула одна людина, ще п'ять постраждали.

Крім того, раніше внаслідок удару дронів у Білорусі російський літак ДРЛВ А-50У також отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини, зокрема, йому пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену радарного комплексу “Джміль”. Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”.

Після атаки дронів на білоруському аеродромі в Мачулищах російський літак ДРЛВ А-50У відправили на авіаремонтний завод у Таганрозі.

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