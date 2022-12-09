Вибух самогонного апарату в Рязані розніс двоповерховий будинок: відео

Внаслідок невдалого самогоноваріння постраждало щонайменше двоє мешканців будинку, одного з них вибуховою хвилею викинуло на вулицю.

У п’ятницю, 9 грудня, в російському місті Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Причиною НП стало те, що один із мешканців варив самогон. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця пригоди.

За інформацією екстрених служб, внаслідок вибуху постраждали щонайменше двоє людей. Під завалами ще можуть залишатися люди. Причиною НП став вибух самогонного апарату.

Найбільших ушкоджень зазнав 29-річний власник самогонного апарату, його госпіталізували з термічним опіком обличчя, грудей, рук та ніг 2-3 ступеня, зараз він у тяжкому стані в лікарні.

Його сусід у момент вибуху грав у комп'ютер в іншій квартирі, вибуховою хвилею його викинуло на вулицю, звідки його забрали до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоями та опіками обличчя у стані середньої тяжкості.

За словами представника екстреної служби, пожежі внаслідок вибуху не сталося.

Нагадаємо, раніше в Ростові-на-Дону місцевих жителів налякали звуки вибухів та сліди в небі.

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