Потужна пожежа спалахнула близько півночі на котовському пороховому заводі в Тамбові.

Місцеві жителі повідомляли про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

Про це повідомляють рос«ЗМІ».

За їхніми даними, за півтори години все вдалося загасити. Площа становила 300 метрів. Причини уточнюються. Постраждалих немає.

У місцевих пабліках люди пишуть, що вибух “чуло все місто”.

Як розповідають очевидці, над містом "працює ППО". За попередніми даними, «збитий безпілотник».

Водночас нібито «засоби ППО» перехопили «два українські безпілотники» над територією Смоленської та Московської областей. Про це заявили у Міноборони РФ.

Тим часом в українських моніторингових каналах іронізують, що «Тамбовський пороховий завод втомився існувати».

«Тим часом Буданов атакує Конструкторське бюро Машинобудування у Коломиї Московської області та Тамбовський пороховий завод у місті Котовську Тамбовської області руки дуже довгі. Тут мав бути сміх Буданова», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило, що нібито "припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку" по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Там стверджують, що над територією Білгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря перехоплено та знищено 28 "українських" безпілотних літальних апаратів.

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