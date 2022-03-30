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Вибух у Бєлгороді - типовий приклад використання РФ застарілих небезпечних боєприпасів — Генштаб

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Вибух у Бєлгороді - типовий приклад використання РФ застарілих небезпечних боєприпасів — Генштаб

ФОТО: соціальні мережі

Російські боєприпаси біля ЧАЕС можуть також здетонувати в будь-яку мить.

Вибух на складі боєприпасів у Бєлгороді є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів, зокрема часів Другої Світової Війни.

Про це 30 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що 29 березня в російському місті Бєлгород унаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація

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