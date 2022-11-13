Вибух у центрі Стамбула: стало відомо, скільки людей загинуло та постраждало (фото)

У Туреччині вважають, що це міг бути теракт.

У Туреччині в Стамбулі 13 листопада пролунали потужні вибухи. На місці події загинуло 4 людей, ще 38 осіб отримали поранення.

Про це пише CNN Türk.

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що на місці події загинуло 4 людини, ще 38 осіб отримали поранення. Наразі розглядаються різні версії вибуху, серед них - тероризм.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники та інші екстрені служби. Також турецька прокуратура заборонила ЗМІ публікувати кадри з місця події.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Фото: Associated Press

Вибухи в центрі Стамбула: що відомо

У центрі Стамбула на вулиці Істікляль, де зазвичай є багато туристів, о 16:20 пролунав потужний вибух. На місці події поліція одразу перекрила рух. Наразі офіційно невідомо, що сталось.

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