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Вибух у центрі Стамбула: стало відомо, скільки людей загинуло та постраждало (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2212
Час на прочитання
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Вибух у центрі Стамбула: стало відомо, скільки людей загинуло та постраждало (фото)

Фото: Associated Press

У Туреччині вважають, що це міг бути теракт.

У Туреччині в Стамбулі 13 листопада пролунали потужні вибухи. На місці події загинуло 4 людей, ще 38 осіб отримали поранення. 

Про це пише CNN Türk. 

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що на місці події загинуло 4 людини, ще 38 осіб отримали поранення. Наразі розглядаються різні версії вибуху, серед них - тероризм.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники та інші екстрені служби. Також турецька прокуратура заборонила ЗМІ публікувати кадри з місця події. 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Вибухи в центрі Стамбула: що відомо 

У центрі Стамбула на вулиці Істікляль, де зазвичай є багато туристів, о 16:20 пролунав потужний вибух. На місці події поліція одразу перекрила рух. Наразі офіційно невідомо, що сталось. 

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Дата публікації
Перегляди
2212
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