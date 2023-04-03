Вибух у кафе, де загинув Татарський: кількість постраждалих зросла, а матір підозрюваної затримали

У Росії внаслідок вибуху у кафе загинув колаборант та пропагандист Владлен Татарський.

У Санкт-Петербурзі зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху у кафе, де загинув "військкор" Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) – наразі відомо вже про 32 потерпілих, 10 осіб перебувають у тяжкому стані.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Також, за інформацією "Фонтанки", правоохоронці провели слідчі дії у квартирі в одному з будинків у місті Пушкіно (місто федерального значення Санкт Петербурга ) у справі про вибух. Підозрюваної там не було, проте силовики відвезли до відділення матері дівчини. Процесуальний статус жінки наразі не зрозумілий.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що у Санкт-Петербурзі затримали 26-річну Дар'ю Трепову, які підозрюють у причетності до вбивства колаборанта та пропагандиста Владлена Татарського.

Смерть Татарського

У Санкт-Петербурзі 2 квітян в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК "Вагнер", пролунав вибух – загинув колаборант та пропагандист Владлен Татарського.

У Мережі також опублікували момент вибуху в кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували зрадника України. Також з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Згодом опублікували відео, як пропагандисту дарують "вибухову" статуетку.

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