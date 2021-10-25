Вибух у Набережних Челнах стався у квартирі, яка була відключеною від газопостачання: відео моменту

Вибух у Набережних Челнах стався у квартирі, яка була відключеною від газопостачання: відео моменту

Понад 10 років тому у цьому помешканні поставили заглушку через порушення правил користування газом.

У російському місті Набережні Челни рятувальники МНС дістали з-під завалів власника квартири, в якій у понеділок, 25 жовтня, пролунав вибух, що зруйнував частину багатоповерхівки.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

70-річний пенсіонер, в квартирі якого пролунав вибух, вижив після НП, але поки що не дав своїх пояснень щодо його причин.

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Відомо, що в 2010 році до його квартири перекрили газ через порушення правил користування і поставили заглушку. Останню перевірку газовики провели у березні цього року - заглушка була на місці. Однак, вони припускають, що власник квартири міг самовільно користуватися газом. Пенсіонер страждає на алкоголізм і перебуває на обліку в наркологічному диспансері.

За інформацією видання, незадовго до цієї НП він телефонував у поліцію і скаржився на сусідку, яка, начебто, без його згоди приватизувала його квартиру.

Момент вибуху потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів, які були припарковані біля будинку.

Невдовзі з'явилося ще одне відео, на якому видно сам вибух у будинку.

За останніми даними, внаслідок вибуху газо-повітряної суміші у квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхівки в Набережних Челнах зруйновано шість квартир. З-під завалів будинку витягнули двох підлітків 11 і 17 років, 22-річну жінку та 70-річного пенсіонера — власника квартири, де стався вибух. Загалом постраждало п’ять осіб, загиблих немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня у Дніпропетровській області загорівся житловий будинок, після чого вибухнув газовий балон.

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