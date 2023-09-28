Вибух у Ташкенті через блискавку: масштабна пожежа та понад сотня постраждалих (фото, відео)

У ніч проти 28 вересня в столиці Узбекистану Ташкенті стався потужний вибух і почалася пожежа.

Про це повідомив Telegram-канал Mash.

У публікації йдеться, що вибух прогримів на складах у промзоні Янгіхаетського району. Місцеві жителі повідомили, що вибухова хвиля відчувалася за 30 кілометрів від місця події.

Пізніше в пабліку уточнили, що вибух стався на митному складі аеропорту, де в той момент перебувало багато людей. За даними каналу, можливою причиною вибуху могли стати акумуляторні батареї для електромобілів, які зберігалися на складі.

"Вибух був такої сили, що від самого складу майже нічого не залишилося. Наразі служби швидкої допомоги вивозять постраждалих з епіцентру і везуть до лікарень", — зазначили автори каналу.

Вибух та пожежа трапились о 02:43 на одному із митних складів

За даними Міністерства надзвичайних справ і Міністерства внутрішніх справ, вибух стався на промисловому складі приватної компанії через удар блискавки. Там спалахнула сильна пожежа. Офіційно повідомляють про постраждалих, яких госпіталізували до Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги. Скільки конкретно людей отримали поранення — не уточнюють.

Місцеве видання Nova24 пише, що вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибивало шибки. Очевидці повідомили, що вибухова хвиля дійшла до міста Нуравшан, що за 30 кілометрів від місця вибуху.

Ташкент.

В городе разрушены магазины и офисы от взрывной волны. pic.twitter.com/A7KSurxHDv — bamr (@bamr69) September 28, 2023

Представник компанії, яка володіє складом, стверджує, що вибухонебезпечних речовин там не зберігали. Співробітники складу під час вибуху не постраждали.

Згодом у МОЗ Узбекистану повідомили про одного загиблого та 163 постраждалих. 24 людини у важкому стані.

До п’ятої ранку за місцевим часом рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу. Наразі на місці події працює спецлабораторія задля встановлення причини надзвичайної події.

У столиці Узбекистану пролунав потужний вибух через удар блискавки

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