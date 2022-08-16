Вибух у ТРЦ в Єревані: кількість загиблих та поранених зросла

Кількість жертв внаслідок потужного вибуху у торговому центрі "Сурмалу" в Єревані зросла до 16.

Про це повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії, пише DW.

"У ході пошуково-рятувальних робіт виявлено 16 тіл, з них шість – упізнано, десять ідентифікувати поки що не вдалося", - йдеться у повідомленні.

До медзакладів Єревана звернувся 61 потерпілий, 13 із них залишаються на лікуванні, 48 отримали допомогу та виписані.

На ранок 16 серпня зниклими безвісти числиться 18 людей. За словами прессекретаря МНС Вірменії Айка Костаняна, серед них одна громадянка Росії, окрім неї, у списку є ще один іноземець, громадянин Ірану. Решта зниклих є громадянами Вірменії.

Нагадаємо, у Єревані прогримів вибух у торговому центрі.

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