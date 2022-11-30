Вибух в українському посольстві у Мадриді з потерпілим: в МЗС миттєво відреагували (перші кадри)

Під час вибуху постраждав комендант, він перебуває у лікарні.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху у дипломатичній установі у Мадриді.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, під час вибуху постраждав комендант, він перебуває у лікарні. Решта співробітників посольства не постраждали.

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - написав він.

Ніколенко додав, на місці інциденту вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.

"Він також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - зазначив речник українського МЗС.

У телеграм-каналах поширюють перші кадри із місця інциденту. На відео видно іспанського журналіста, який стоїть біля дипломатичної установи і розповідає деталі вибуху.

Вибух у посольстві України у Мадриді: що відомо

Іспанські ЗМІ повідомили, що у середу, 30 листопада, у посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок чого постраждала одна людина.

Europa Press інформує, що повідомлення про вибух надійшло о 13:15. Тим часом іспанське видання ultimahora.es додало, що лист був адресований послу України, але його не пропустили через сканер, а відкрили охоронці в саду посольства.

Варто додати, що Іспанія активно підтримує Україну у війні проти Росії. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 21 листопада надіслав "резонансне послання" президенту Росії Володимиру Путіну на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Атлантичного альянсу, що триває в Мадриді.

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