Вибух в Єкатеринбурзі: у ГУР повідомили, хто може бути причетний до інциденту

Окремі росіяни не можуть миритися з путінською диктатурою.

Відповідальність за вибух, який стався у ніч проти 2 березня на електропідстанції "Калінінська" в російському місті Єкатеринбурзі, несе режим Путіна. Проти диктатури Кремля у такий радикальний спосіб протестують “небайдужі росіяни”.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", - наголосив він.

У деяких випадках, вважає Юсов, вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії спричинені недбалістю працівників чи зношеністю ресурсів, але це також - відповідальність російської влади.

"У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, - це відповідальність влади Росії", - наголосив представник української військової розвідки.

Нагадаємо, підстанція, де стався вибух, забезпечує електроенергією три оборонні заводи в Єкатеринбурзі. За інформацією російських засобів масової пропаганди на місці події знайшли сліди вибухових речовин. Ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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