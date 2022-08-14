Вибух в Єревані: кількість загиблих та поранених у торговому центрі збільшилася

Внаслідок потужного вибуху у торговому центрі "Сурмалу" в Єревані загинули двоє людей, 60 поранено. Серед постраждалих - 12 неповнолітніх. Одна дитина перебуває у реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі МНС Вірменії.

Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків. Пожежу, що почалася після вибуху, досі не загасили. На місці працює близько 200 співробітників рятувальних служб. Міністр з надзвичайних ситуацій Армен Памбухчян повідомив, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть до пізньої ночі.

За викликом до місця події виїхали шість бойових підрозділів пожежно-рятувального загону рятувального управління МНС Єревана, оперуповноважений Національної кризи.

Окрім рятувальників також працюють кінологи, медики, черговий психолог відділу психологічного забезпечення та автомобіль газовугільної служби захисту.

За попередньою інформацією в ТЦ "Сурмалу" вибухнув склад із феєрверками

Також повідомляють про замінування всіх найважливіших військових та цивільних об’єктів в місті. Працюють інженерно-саперні групи. Проводяться роботи з евакуації.

Раніше повідомляли про одну загиблу та 20 поранених людей внаслідок вибуху у Єревані.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаціна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

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