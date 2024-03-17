Вибух військового вертольота у Придністров’ї: експерт прогнозує повну втрату боєздатності сепаратистів

У сепаратистському регіоні Молдови може залишитися лише купка спитих російських "миротворців".

Вертоліт Мі-8, який несподівано згорів у неділю, 17 березня, на території військової частини в Придністров'ї, був одним з небагатьох працездатних та ремонтопридатних.

Про це повідомив у коментарі військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

За його словами, важко сказати, що саме стало причиною вибухом, але результатом стала втрата сепаратистами, яких підтримує Росія, боєздатної повітряної одиниці.

“Так, дивись, через якісь дивні НЛО в небі над "ПМР"[невизнаною Придністровською Молдовською Республікою] у їхньої армії вся технічна і механізована компоненти взагалі можуть вийти з ладу. Залишиться лише купка спитих "миротворців" та місцева футбольна команда”, - іронічно відзначив Коваленко.

Нагадаємо, на території однієї з військових частин сепаратистського регіону Молдови поблизу Тирасполя вибухнув і згорів гелікоптер. У Придністров’ї заявили про атаку ударного дрона.

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