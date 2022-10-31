Вибух ворожих гелікоптерів Ка-52 на військовій базі РФ: деталі від української розвідки

Раніше російські телеграм-канали писали про вибух гелікоптерів Ка-52.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення двох гелікоптерів Ка-52 на аеродромі у Псковській області РФ.

ГУР також повідомило, що ще два російських гвинтокрили суттєво пошкоджено.

"На військово-повітряній базі зс рф "веретьє" (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також додали, що з метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

Ка-52 "Алігатор" ("Hokum B" за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько $16 млн.

Варто зазначити, що ворог активно використовує такі гелікоптери у війні проти України.

Нагадаємо, у російському місті Єйськ ввечері 17 жовтня військовий літак впав на житловий будинок. Від вибуху бомбардирувальника померли 13 людей, ще 19 отримали поранення. Пілоти літака встигли катапультуватися та вижили.

23 жовтня в російському Іркутську винищувач Су-30 врізався в двоповерховий будинок. Екіпаж не зміг катапультуватися, що призвело до загибелі обох пілотів.

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