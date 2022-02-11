Вибух ядерного пристрою чи природне явище: у районі закритого полігону КНДР стався землетрус

Згідно з даних метеорологічної адміністрації, від 1978 року у цьому районі сталося 25 землетрусів

На північному сході КНДР у повіті Кільджу, де розташований ядерний полігон Пхунгері, стався землетрус магнітудою 3,1. Підземні поштовхи було зафіксовано о 10:35 (03:35 за Києвом) на глибині 17 км.

Землетрус спричинений природними тектонічними процесами, а не вибухом ядерного пристрою, повідомила пресслужба південнокорейської метеорологічної адміністрації у п'ятницю, 11 лютого,

Згідно з даних метеорологічної адміністрації, від 1978 року у цьому районі сталося 25 землетрусів магнітудою 2,0 або вище. Найбільш потужний з них із магнітудою 3,2 зафіксовано 23 вересня 2017 року.

Нагадаємо:

В звіті ООН повідомляється, що Північна Корея протягом минулого року суттєво розвинула свою ядерну та ракетну програми. Для забезпечення цієї діяльності Пхеньяну потрібні, зокрема, західні технології, тож він вдавався до кібератак, а також до крадіжок криптовалют.

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