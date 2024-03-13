Вибухало і палало: безпілотники атакували НПЗ в Рязані (відео)

Після вибухів та пожежі на НПЗ місцеві жителі помітили нові безпілотники над Рязанню.

Безпілотники вранці 13 березня атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Там пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та підтвердила місцева влада.

За інформацією пабліків, завод "Рязаньнефтепродукт" був атакований чотирма безпілотниками. Їх намагалися збити зі стрілецької зброї, однак дрони влучили по НПЗ, внаслідок чого виникла пожежа.

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Площа пожежі на заводі сягає 150 кв. м. повідомляється, що горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхали надзвичайники.

Після вибухів та пожежі на НПЗ місцеві жителі помітили нові безпілотники над Рязанню.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку безпілотниками по заводу.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання. За попередньою інформацією, є постраждалі. Перебуваю на місці події, працюють усі оперативні служби", – повідомив Малков.

Російські телеграм-канали пишуть про двох постраждалих, яких госпіталізували.

Зауважимо, що відстань від України до Рязані становить 500 км.

Відстань від України до НПЗ "Рязаньнефтепродукт" на мапі

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Дрони атакували НПЗ в Рязані: відео влучань

Нагадаємо, що 12 березня БПЛА атакували нафтобази в місті Орел та в Нижегородській області РФ. Зокрема, у місті Кстово дрон влучив по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

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