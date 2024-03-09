Вибухи чули понад годину: стали відомі подробиці атаки у Таганрозі

У ніч проти 9 березня в російському Таганрозі Ростовської області чули вибухи. Вони тривали близько години.

За попередньою інформаціє, постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

"Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів у небі. Також було чути звук мотора", — сказано в повідомленні Телеграм-каналу.

Також губернатор Ростовської області Василь Голубєв у себе в Telegram-канал заявив, що силами ППО в Таганрозі було нібито відбито масову атаку БПЛА.

Згодом він заявив, що підрозділи ППО відбили вже другу атаку в небі над Ростовською областю. Нібито було знищено кілька БПЛА на підльоті до Морозовська.

"За попередніми даними, внаслідок масової атаки БПЛА на Таганрог, загиблих немає. Отримав поранення співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків на землі. Постраждалого госпіталізовано, загрози його життю немає", — написав чиновник.

Раніше повідомлялося, що вибухи також чули у Курську. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: