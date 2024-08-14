Вибухи чути у Борисоглєбську Воронежській області РФ, де розміщений військовий аеродром

У Борисоглєбську у Воронезькій області Росії, де також знаходиться військовий аеродром із винищувачами, чути вибухи.

Він використовується ВПС Росії, в тому числі як навчально-військовий аеродром Факультету штурмової й бомбардувальної авіації Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків, сформованого на базі Борисоглєбського навчального авіаційного центру підготовки льотного складу. Базуються літаки Су-25 і Як-130.

З 1922 року на аеродромі базувалися навчальні полки Борисоглєбського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Чкалова.

Місцеві жителі повідомляють, що це - наймасовіша атака БПЛА на Воронезьку область останнім часом

Перші вибухи в самому Воронежі пролунали близько 12 години ночі – працювали "сили ППО".

Також БПЛА помітили у інших районах регіону. Досі у Воронезькій області неспокійно.

До того ж лунають звуки стрілянини.

Нагадаємо, що раніше британська розвідка назвала епічні наслідки удару по складу боєприпасів у Воронезькій області РФ.

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