Вибухи і потужна пожежа: під Волгоградом "неспокійно" у військовій частині (відео)

У Волгоградській області РФ у ніч проти 16 листопада спалахнула пожежа на території військової частини. Місцеві жителі заявили про звуки вибухів.

Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров та російські пабліки.

На території військової частини поблизу селища Котлубань у Волгоградській області вночі спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів.

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Факт пожежі підтверджують викладені в мережу відео та заява Бочарова. Однак губернатор не вказав причину займання і нічого не згадав про вибухи.

"Пожежа була оперативно локалізована та загашена силами протипожежної служби регіону, МНС та Міноборони. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Обставини займання з'ясовуються", – заявив голова регіону.

Також на кадрах, зроблених під час пожежі, видно детонацію.

Нагадаємо, 14 листопада військова частина палала і в місті Курганинськ Краснодарського краю РФ.

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