Вибухи і пожежа: у РФ заявили про ракетну атаку на Ростовщину (відео)

Місцеві жителі виклали відео з масштабною пожежею у області.

У Ростовській області заявили про ракетну атаку і пожежу в Новошахтинську в ніч проти 21 серпня.

Про це інформують місцеві житлі у соціальних мережах.

Місцевий губернатор Голубєв заявив, що сили ППО збили ракету. Також він заявив, що внаслідок падіння уламків жертв та руйнувань нема.

В свою чергу місцеві жителі пишуть про пожежу в районі міста Новошахтинськ, де було чутно кілька вибухів. Повідомляється, що уламки ракети впали недалеко від житлових будинків, внаслідок чого сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ростовській області запроваджено режим надзвичайної ситуації, де другу добу гасять нафтобазу після атаки дронів.

Крім того, ми також інформували, що у РФ заявили про атаку БпЛА на Ростовську область.

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