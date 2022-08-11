Вибухи на аеродромі в Білорусі: у Повітряних силах ЗСУ припустили, хто міг їх спричинити

Нічні "спалахи" та вибухи на білоруському аеродромі "Зябровка" під Гомелем прокоментували у Повітряних силах ЗСУ.

Так, українські військові покладаються на партизанський рух у Білорусі.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі "Студії Белсат".

"Ми знаємо, що вони (партизани в Білорусі – ред.) дуже добрі, розумні і кмітливі люди, які вже дуже добре допомагають нашій державі, Збройним силам України", – сказав представник Повітряних сил.

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Ігнат також подякував білорусам за допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, в ніч проти 11 серпня в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи. Цей військовий аеродром перебуває зараз під контролем росіян.

У Міноборони Білорусі водночас повідомили про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стріляниною.

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