Вибухи на іранських складах боєприпасів: військовий оглядач припустив, чия це спецоперація

Вибухи в Ірані під час завдання ударів по місцях розробки ракетної зброї, можливо, є ізраїльською спецоперацією.

Про це в ефірі FREEДОМ сказав військовий оглядач Давид Шарп.

За словами Шарпа, незважаючи на зміну урядів, Ізраїль завжди дотримувався плану ліквідації ключових фігур Ірану у сфері розробки озброєння, стратегічних підприємств, а також проводив диверсії в тилу.

"Насамперед Ізраїль вирішує свою проблему - боротьбу з іранською експансією в регіоні, іранською загрозою в рамках давно відпрацьованої стратегії", - сказав експерт.

Додамо, що наразі в Ізраїлі відмовились коментувати ситуацію щодо вибухів в Ірані.

Є інформація, що попри заяви уряду Ірану, атаки на військовий завод "мали великі успіхи".

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