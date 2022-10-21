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Вибухи на мості в Херсоні та несподівана поява ядерної субмарини США: головні новини ночі 21 жовтня

Дата публікації
Перегляди
21к
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи на мості в Херсоні та несподівана поява ядерної субмарини США: головні новини ночі 21 жовтня

ФОТО: Юрій Мисягін | Telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 21 жовтня:

  • В районі Антонівського мосту в Херсоні пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Атомний ракетний підводний човен США був помічений у міжнародних водах Аравійського моря. Читати далі –>
  • Посол Росії у США Анатолій Антонов вважає, що між Росією та США існує “максимально напружена ситуація”. Читати далі –>
  • Ізраїльський прем’єр запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони не згадав. Читати далі –>
  • Російського опозиціонера Навального звинувачують у “пропаганді тероризму, закликах до екстремізму та реабілітації нацизму”. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
21к
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