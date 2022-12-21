Вибухи на "Північних потоках": чи причетна Росія до диверсії – The Washington Post

Сейсмологи визначили точний час вибухів, що викликали чотири витоку на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

У вересні на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися вибухи, що призвело до витоку газу. Тоді багато офіційних осіб заявили про причетність Росії до інциденту. Однак деякі західні офіційні особи тепер сумніваються у причетності Кремля.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Так, протягом декількох місяців після вибухів слідчі проаналізували залишки вибухових речовин, витягнуті з дна Балтійського моря.

"На даний момент немає жодних доказів того, що Росія стоїть за саботажем", – сказав один європейський чиновник, повторюючи оцінку 23 дипломатичних і розвідувальних співробітників у дев’яти країнах, опитаних за останні тижні.

Як пише видання, деякі чиновники дійшли до того, що заявили, що не вважають відповідальною Росію. Інші, які досі вважають Росію головним підозрюваним, кажуть, що однозначно приписати відповідальність за вибух будь-якій країні може бути неможливо.

Сейсмологи точно встановили час трьох вибухів 26 вересня, які спричинили чотири витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Ніхто не сумнівається, що шкода була навмисною. Офіційний представник уряду Німеччини, який проводить власне розслідування, заявив, що вибухівка, мабуть, була закладена зовні споруди.

Але навіть ті, хто знають подробиці судово-медичної експертизи, не можуть остаточно пов'язати Росію з нападом, заявили офіційні особи, виступаючи на умовах анонімності.

"Криміналістика такого розслідування буде надзвичайно важкою", - сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту США.

ХОЧа США регулярно перехоплюють розмови російських офіційних осіб і військових сил, але наразі аналітики не чули заяв російської сторони, які приписують собі чи припускають, що вони намагаються приховати свою причетність до вибухів, заявили чиновники.

Як говориться в матеріалі, атрибуція атаки була складною з самого початку. Перший вибух стався посеред ночі на південний схід від датського острова Борнхольм. Вчені зафіксували ще два вибухи більш ніж через 12 годин на північний схід від острова.

За словами чиновників, враховуючи відносно невелику глибину пошкоджених трубопроводів — близько 80 ярдів на місці одного вибуху — кілька різних учасників теоретично могли здійснити атаку, можливо, за допомогою підводних безпілотників або за допомогою надводних кораблів. Список підозрюваних не обмежується лише країнами, які мають пілотовані підводні човни або досвід глибоководного знесення.

Витоки сталися у виняткових економічних зонах Швеції та Данії. Європейські країни намагалися скласти карту, які кораблі перебували в регіоні за кілька днів до вибухів, в надії відсіяти коло підозрюваних.

Однак Росія залишається головним підозрюваним, частково через недавню історію бомбардувань цивільної інфраструктури в Україні та схильність до нетрадиційних методів ведення війни. За словами офіційних осіб, не так вже й складно думати, що Кремль нападе на "Північний потік", можливо, для того, щоб підірвати рішучість НАТО і позбавити союзників, які залежать від російських джерел енергії.

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Але кілька офіційних осіб висловили жаль, що так багато світових лідерів одразу вказали на причетність до вибухів Москви, не беручи до уваги інші країни, а також екстремістські групи, які могли б мати можливість і мотив здійснити атаку.

"Уряди, які чекали коментарів, перш ніж робити висновки, мали рацію", - сказав один європейський чиновник.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром заявив, що його уряд чекає, поки незалежна прокуратура країни завершить розслідування вибухів, перш ніж дійти висновку. Швеція разом з Данією збільшили свої морські патрулі одразу після нападу.

Вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"

Розгерметизація двох ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" поблизу данського острова Борнгольм сталася 26 вересня.

Після вибуху газ кілька днів витікав до Балтійського моря.

Данські офіційні особи 18 жовтня підтвердили, що газопроводи Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі біля Данії отримали "великі пошкодження", причиною чого стали "потужні вибухи".

Російський президент-диктатор Володимир Путін назвав вибухи на "Північному потоці" "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

Влада Німеччини планує посилити заходи щодо захисту критичної інфраструктури на тлі диверсії на російсько-німецькому газопроводі в морі та на залізничній інфраструктурі після диверсії на "Північних потоках".

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