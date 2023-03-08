Вибухи на "Північних потоках": розвідки США та Європи відреагували на закиди щодо причетності України

Військово-морські судна РФ було виявлено на місці інциденту або поруч із ними за кілька тижнів до вибухів.

Розвідувальні управління європейських країн не перехоплювали жодних комунікацій російських чи українських офіційних осіб, які б дозволяли довести їхню причетність до підривів газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року. Таких даних немає й у американської розвідки.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на джерела.

За даними газети, останнім часом з'являється інформація, що підрив "Північних потоків" нібито могла здійснити проукраїнська група, яка діяла без відома уряду України. Але співрозмовники газети на умовах анонімності називають малоймовірною ідею того, що влада України санкціонувала диверсію на "Північних потоках".

Втім, як стверджують джерела видання, західні спецслужби отримали докази того, що якісь "проукраїнські особи або групи", мовляв, обговорювали можливість підриву газопроводів – ще до того, як це сталося. Джерела зазначили, що повідомлення про це виявили лише після того, як західні спецслужби почали розслідувати підрив "Північних потоків".

WP пише, що є інші розвіддані, які вказують на можливу причетності Росії. Окремі розвідувальні дані, наприклад, показали, що російські військово-морські судна були помічені у місцях вибухів або поряд з ними за кілька тижнів до інцидентів.

При цьому, як пише WP, спецслужби досі не мають доказів, які б дозволили пов'язати з підривом конкретну країну. У Білому домі також обережно ставляться до інформації про можливу участь "українських диверсантів" в інциденті на "Північних потоках".

"Наскільки я розумію, ми не знаходимо це остаточним", - сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

Нагадаємо, у вересні 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися вибухи, що призвело до витоку газу. Тоді багато офіційних осіб заявили про причетність Росії до інциденту.

Втім, вже 21 грудня 2022 року газета The Washington Post написала, що деякі західні офіційні особи сумніваються у причетності Кремля. Як пише видання, деякі чиновники після експертизи заявили, що не вважають відповідальною Росію.

Російський диктатор Володимир Путін назвав вибухи на "Північному потоці" "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

7 березня 2023 року видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки написало, що нібито вибухи на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" могла влаштувати проукраїнська група "опонентів Путіна". До неї нібито входили росіяни та українці.

У Німеччині та США відреагували на це і заявили, що потрібно дочекатись офіційних результатів розслідування.

Своєю чергою, радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів на "Північних потоках".

Натомість нещодавно нідерландські розвідувальні служби попередили, що Росія активізувала свою шпигунську діяльність у Нідерландах. Там кажуть, що ключова нідерландська офшорна інфраструктура в Північному морі, така як інтернет-кабелі, газопроводи та вітряні електростанції, може бути вразлива для саботажу Росії у Північному морі.

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