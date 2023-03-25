Вибухи на "Північних потоках": що приховують військові навчання російського флоту у Балтійському морі — розслідування

Під час маневрів російських кораблів на суднах були присутні спецпризначенці, які мають навички підводних підривних і диверсійних операцій.

За тиждень до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які сталися у вересні 2022 року, Балтійський флот ВМС РФ проводив масштабні маневри, які могли бути прикриттям для диверсії.

Про це повідомляє німецьке видання t-online.

Як свідчать супутникові знімки, які досліджували німецькі журналісти, щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді в ніч на 21 вересня. Зокрема йдеться про фрегат, корвет і менший розвідувальний корабель, які могли здійснювати військовий супровід операції.

Приблизно в той же час, згідно із супутниковими знімками, з порту Калінінграда вийшли ще два судна - рятувальні буксири СБ-123 та “Олександр Фролов”. Кожен з них має на палубі вантажні крани, які підходять для спускання під воду вибухових пристроїв або мін вагою сотні кілограмів.

За даними компанії SpaceKnow, яка займається моніторингом супутникових даних, у районі вибухів було зафіксовано судна з вимкненими трекерами.

У військових маневрах, які проводив російський флот у Балтійському морі, були задіяні бойові плавці 313-го загону спецпризначенців з бази Балтійськ у Калінінграді.

Як пояснює видання, це елітні солдати, що мають навички підводних підривних і диверсійних операцій.

Раніше американське видання New York Times з посиланням на анонімних чиновників повідомило, що до диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група", а офіційний Київ міг не знати про те, що таке планується.

Нагадаємо, у вересні 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися вибухи, що призвело до витоку газу. Тоді багато офіційних осіб заявили про причетність Росії до інциденту.

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