Вибухи на "Північних потоках": впродовж тижня "дивний" танкер плавав над газопроводами

Переміщення танкера можуть бути пов'язані з вибухами на трубопроводах, які сталися 26 вересня.

Танкер Minerva Julie, який плаває під прапором Греції, від 6 по 12 вересня 2022 року курсував над газопроводами "Північний потік" і "Північний потік-2". Його переміщення можуть бути пов'язані з вибухами на трубопроводах.

Про це пише видання Business Insider.

Аналітик із Данії Олівер Александер звернув увагу, що танкер Minerva Julie прямував на схід від Роттердама, але 6 вересня різко зупинився посеред Балтійського моря. Minerva Julie залишалася там, поперемінно простоюючи і перетинаючи територію площею приблизно 200 квадратних миль над двома газопроводами протягом семи днів від 6 по 12 вересня.

Поплававши шість днів над "Північними потоками", танкер попрямував до Таллінна, а звідти поплив до Санкт-Петербурга, де пришвартувався 18 вересня.

Власники судна зазначають, що танкер дрейфував тиждень в очікуванні інструкцій щодо наступного рейсу.

Експерти із судноплавства зазначають, що в такій зупинці танкера немає нічого незвичайного. За словами морського консультанта Стіва Ріхтера, кораблі не завжди йдуть на повній швидкості з точки А до точки Б.

Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня 2022 року сталися вибухи на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". Біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Після вибухів багато офіційних осіб заявили про причетність Росії до інциденту.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи на газопроводах "актом міжнародного тероризму, метою якого є якого підірвати енергетичну безпеку Європи".

7 березня 2023 року видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки написало, що нібито вибухи на російських газопроводах могла влаштувати проукраїнська група "опонентів Путіна". До неї нібито входили росіяни та українці.

Вже 8 березня видання The Washington Post повідомило, що розвідувальні управління європейських країн не перехоплювали жодних комунікацій російських чи українських офіційних осіб, які б дозволяли довести їхню причетність до підривів газопроводів "Північний потік". Таких даних немає й у американської розвідки.

Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув причетність начебто "проукраїнської групи" до підриву газопроводів "Північний потік".

Президент Володимир Зеленський також спростував причетність України до підриву "Північних потоків".

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