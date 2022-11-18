Вибухи на російських "Північних потоках": слідчі зі зі Швеції оприлюднили заяву

В атаках раніше звинувачували Москву.

Вибухи на російських газогонах "Північний потік" були результатом диверсії. Підтвердженням цього стали знахідки біля пошкодження трубопроводу.

Про це заявили слідчі зі Швеції, повідомляє Independent.

"Проведений аналіз показує сліди вибухівки на кількох об’єктах, які були знайдені", - йдеться у заяві шведської прокуратури.

Про які саме знахідки йдеться, не повідомляється у заяві органу. Втім, раніше в атаках на газопроводи Nord Stream раніше звинувачували Кремль.

Нагадаємо, розгерметизація ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" у Балтійському морі поблизу острова Борнгольм сталася 26 вересня.

У Кремлі спочатку назвали вибухи "актом міжнародного тероризму". Бенефіціарами, мовляв, були США, Польща та Україна. Згодом у російському Міноборони заявили, що військові ВМС Великої Британії підірвали "Північні потоки".

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