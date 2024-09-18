Вибухи на складах боєприпасів у Торопці: якими будуть наслідки для Росії — Подоляк

Атака дронів на склади боєприпасів біля російського міста Торопець Тверської області не тільки зменшила ворожий арсенал, що позначиться на бойових діях на лінії фронту. Вибухи на ворожій території змусять росіян відчути присутність війни та підштовхнуть їх до тиску на власні “еліти” для її завершення.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк на YouTube-каналі РБК-Україна

"Знищення цієї інфраструктури... оптимально буде впливати на події на лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні наслідки в РФ", - сказав він.

При цьому Подоляк додав, що таких ударів повинна стати значно більше і не тільки з використанням українських дронів.

"Для того, щоб це масштабувати потрібно зняття оцих неформальних заборон [на застосування західної зброї вглиб території РФ]. І друге - суттєве нарощування кількості інструментів. Тому що одна справа - це дрони, а справа інша - це якраз атаки на відстані 100-200-300 км від лінії фронту, чи від державного кордону України з РФ, знищувати це ракетами. Балістичними. Відповідної дальності", - наголосив він.

Радник голови ОП також зауважив, що такі удари мають стати ще одним аргументом для переконання західних партнерів у тому, що позірна військова могутність Росії насправді є фікцією. Він нагадав, що росіяни вже сьогодні змушені звертатися за допомогою у постачання ракет та снарядів до Північної Кореї та Ірану.

"Більше ніж 6-7 млн снарядів Росія отримала від КНДР... і вони вже отримують ракети певної дальності від Ірану. І безумовно все це можна знищувати, не даючи можливості використовувати на лінії фронту... У цій війні знищення російської інфраструктури, в тому числі в глибині території, буде мати величезні впливи на подальші події", - додав Подоляк.

За його словами, завдяки таким ударам "цю війну можна дійсно справедливо фіналізувати".

"Треба завершити обговорення, дискусії щодо того, що РФ - це країна, яку не можна перемогти, тому що в неї величезна купа ресурсів і т д. Ні, не так. І оцей удар по Торопцю... чітко показує, що можна все знищувати не залежно від того, що говорить російська пропаганда", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня безпілотники атакували 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ біля міста Торопець Тверської області. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

Дрони атакували склад ракет у Тверській області РФ: кадри масштабної пожежі

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