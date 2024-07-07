Вибухи на військовому складі у Воронезькій області: яку зброю там зберігали окупанти

Сам склад займав площу у дев’ять тисяч “квадратів” - розташована на ньому була широка номенклатура озброєння.

Українські військові завдяки далекобійним дронам в ніч на 7 липня уразили російський склад з боєприпасами у селі Сєргєєвка у Воронезькій області. Удар було завдано, ймовірно, щонайменше за 140 кілометрів.

Про це пише видання Defense Express.

Як зазначається, після влучання у склад з боєприпасами російських окупантів почалася явна детонація. Проте губернатор Воронезької області традиційно повідомив, що начебто “всі цілі були знищені”. А загоряння сталося “через падіння уламків”.

Водночас місцеві мешканців в соцмережах повідомляли, що декілька дронів таки влучили у ціль. Цікаво і те, як росіяни зберігали боєприпаси на цьому складі - супутникові знімки вказують, що лежали вони просто неба.

Сам склад займав площу у дев’ять тисяч “квадратів” - розташована на ньому була широка номенклатура озброєння. Йдеться про ракети класу “поверхня-поверхня”, “земля-поверхня”, а також про боєприпаси для танків і артилерійських систем. Крім того, на складі зберігалися й ящики з набоями для стрілецького озброєння.

Прицільного ж удару могла завдати дронами Служба безпеки України. Проте офіційного підтвердження цього наразі немає.

Нагадаємо, що російське Міноборони ще не звітувало про знищення дронів над Воронезькою областю. Проте влада готується до можливої евакуації людей.

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