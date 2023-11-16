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Вибухи на військових об'єктах у РФ: полковник ЗСУ озвучив несподівану версію

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Вибухи на військових об'єктах у РФ: полковник ЗСУ озвучив несподівану версію

Пожежа на території "Тамбовського порохового заводу" / Фото: російські телеграм-канали

Ударів по військових об'єктах РФ може побільшати, вважає Світан.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан проаналізував вибухи на військових об'єктах у Росії та озвучив несподівану версію. Він вважає, що це могли бути удари безпілотниками або ж робота розвідки. 

Про це він сказав в етері "24 каналу". 

Роман Світан вважає, що потужні вибухи на Тамбовському пороховому заводі могли спровокувати або українські безпілотники, або це була спецоперація розвідки. 

"Мабуть наші "Бобри" шукали "тамбовських вовків" у Тамбові. Дальність з центральних регіонів України туди - це біля 1000 км. Це або ГУР уже туди добирається, або це Служба зовнішньої розвідки, бо дальність все таки за 700 км, а "Бобри" туди не долітають. А безпілотники для Служби зовнішньої розвідки закуповуються у Росії. Бо у РФ їх можна легко купити за рахунок Китаю, далі - підвісити вибухівку та виконати таке завдання. Таке можна робити від Москви до Сахаліну, а порохові заводи добре горять", - пояснив він. 

Також Роман Світан прокоментував вибухи у військові частині під Волгоградом. 

"До Волгограда можуть долетіти і ті ж "Бобри", а можуть бути агенти. Грамотні дії, ймовірно активізувалась наша розвідка у Росії та виконує бойові завдання. Масову роботу видно і ймовірно вона збільшуватиметься. Головне фінансування у ГУР СЗР та інших", - сказав він. 

Нагадаємо, напередодні пролунали вибухи та сталась пожежа на Тамбовському пороховому заводі.

Також у Волгоградській області РФ у ніч проти 16 листопада спалахнула пожежа на території військової частини. Місцеві жителі заявили про звуки вибухів

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Дата публікації
Перегляди
664
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