Вибухи на військових об'єктах у РФ: полковник ЗСУ озвучив несподівану версію

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан проаналізував вибухи на військових об'єктах у Росії та озвучив несподівану версію. Він вважає, що це могли бути удари безпілотниками або ж робота розвідки.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Роман Світан вважає, що потужні вибухи на Тамбовському пороховому заводі могли спровокувати або українські безпілотники, або це була спецоперація розвідки.

"Мабуть наші "Бобри" шукали "тамбовських вовків" у Тамбові. Дальність з центральних регіонів України туди - це біля 1000 км. Це або ГУР уже туди добирається, або це Служба зовнішньої розвідки, бо дальність все таки за 700 км, а "Бобри" туди не долітають. А безпілотники для Служби зовнішньої розвідки закуповуються у Росії. Бо у РФ їх можна легко купити за рахунок Китаю, далі - підвісити вибухівку та виконати таке завдання. Таке можна робити від Москви до Сахаліну, а порохові заводи добре горять", - пояснив він.

Також Роман Світан прокоментував вибухи у військові частині під Волгоградом.

"До Волгограда можуть долетіти і ті ж "Бобри", а можуть бути агенти. Грамотні дії, ймовірно активізувалась наша розвідка у Росії та виконує бойові завдання. Масову роботу видно і ймовірно вона збільшуватиметься. Головне фінансування у ГУР СЗР та інших", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні пролунали вибухи та сталась пожежа на Тамбовському пороховому заводі.

Також у Волгоградській області РФ у ніч проти 16 листопада спалахнула пожежа на території військової частини. Місцеві жителі заявили про звуки вибухів.

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