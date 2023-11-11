Вибухи на військових заводах в Росії: у ГУР назвали свою версію подій

В Головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що нічні вибухи на пороховому заводі в Тамбовській області та Конструкторському бюро машинобудування у Підмосков’ї могли бути святковим “салютом” з боку “добрих людей” на честь річниці звільнення Херсона, яке відбулося саме 11 листопада.

Таку думку висловив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейок зійшов. Бачите, і на Росії добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона, з чим усіх Головне управління розвідки і вітає", - зауважив він.

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Речник ГУР зазначив, що не може “ні підтвердити, ні спростувати" причетність української розвідки до інцидентів на території Росії.

Однак, при цьому він наголосив, що все це — "добрі новини", адже згадані підприємства забезпечують окупаційну армію зброєю та боєприпасами у війні проти України. За його словами, такі інциденти відбуватимуться, поки триває російська агресія.

"Зі всіма об'єктами у Росії, які мають стосунок до геноцидної війни проти українців, і надалі буде щось траплятися", - підкреслив він.

Нагадаємо, проти ночі 11 листопада на Котовському пороховому заводі у Тамбовській області РФ пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Також у місті Коломна Московської області стався вибух у районі Конструкторського бюро машинобудування, який займається розробкою та виробництвом ракетного обладнання та зенітних комплексів.

Окрім того, тієї ж ночі у Рязанській області Росії після вибуху на залізниці з рейок зійшли вагони вантажного потяга.

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