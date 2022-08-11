Вибухи на військовому аеродромі у Білорусі було видно за 25 км: у Мережі показали відео

У ніч проти 11 серпня на військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи.

Потужні спалахи було видно навіть за 20-25 кілометрів від епіцентру вибуху.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гайюн".

"Видно точний великий спалах, не схожий на "займання двигуна". За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому "Зябрівка" почалися близько 00:20 11 серпня, що вже само собою повністю спростовує інформацію Міноборони Білорусі", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.

На аеродромі в Зябрівці дислокується угруповання ЗС Росії з великою кількістю техніки: близько 10-ти одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", присутні ОТРК "Іскандер". Крім цього, прикопані танки та БМП.

"Білоруський Гаюн" вважає, що вибухи могли бути пов'язаними з нічними тренуваннями повітряних сил та ППО, по аеродрому таки могли нанести удари або військові навчались збивати безпілотники за допомогою систем ППО.

Нагадаємо, нічні "спалахи" та вибухи на білоруському аеродромі "Зябровка" під Гомелем прокоментували у Повітряних силах ЗСУ. Так, українські військові покладаються на партизанський рух у Білорусі.

Зазначимо, що в ніч проти 11 серпня в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи. Цей військовий аеродром перебуває зараз під контролем росіян.

У Міноборони Білорусі водночас повідомили про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стріляниною.

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