Вибухи пейджерів у Лівані: кількість поранених бойовиків "Хезболли" обчислюється тисячами

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, щонайменше дев'ятеро людей загинули і 2800 зазнали поранень внаслідок одночасного вибуху пейджерів членів терористичного угрупування "Хезболла", що підтримується Іраном, по всій країні у вівторок, 17 вересня. Іранські державні ЗМІ повідомили, що посол Ірану в Лівані опинився серед поранених.

Про це пише CNN.

Міністр охорони здоров'я Лівану повідомив, що лікарні на півдні країни переповнені. Щонайменше 170 поранених перебувають у критичному стані.

За даними ізраїльського видання MigNews, кількість поранених уже перевищує 3600 осіб, понад 200 з них перебувають у критичному стані. Також повідомляється про 15 загиблих терористів.

"Хезболла" заявила, що покладає на Ізраїль відповідальність за ці масові вибухи. Ліванський уряд також засудив атаку як "злочинну ізраїльську агресію".

В Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати інциденти.

"Вибух пейджерів у вівторок є рівнем ескалації, який, можливо, навіть вищий, ніж вбивство Фуада Шукри, високопоставленого командира "Хезболли", вбитого в результаті ізраїльського авіаудару по передмісті Бейрута наприкінці липня", – зазначає видання.

Одночасний вибух сотень пейджерів по всьому Лівану є фізичним і символічним ударом по "Хезболлі", завданим, ймовірно, Ізраїлем. Вибухи підкреслили вразливість терористичного угруповання до ізраїльського проникнення в її розвідувальні та комунікаційні мережі.

Нагадаємо, в Лівані у бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери в кишенях.

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