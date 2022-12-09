Вибухи під Москвою: у ТЦ "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа (відео)

Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тисяч квадратних метрів.
У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.
Про це пише пропагандистське видання РБК.
Співробітники екстрених служб сказали, що у гіпермакеті стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій. Повідомляється, що ТЦ згорів вщент.
Регіональне управління надзвичайників уточнило, що площа пожежі становила 7 тисяч квадратних метрів, вона отримала четверту категорію складності - одну з найвищих.
У МНС РФ зазначили, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI". За попередніми даними, постраждалих немає.
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