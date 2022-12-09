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Вибухи під Москвою: у ТЦ "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа (відео)

Вибухи під Москвою: у ТЦ "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа (відео)

Фото: pixabay.com

Під Москвою спалахнула сильна пожежа у торговому комплексі, площа складає 7 тисяч квадратних метрів.

У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

Про це пише пропагандистське видання РБК.

Співробітники екстрених служб сказали, що у гіпермакеті стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій. Повідомляється, що ТЦ згорів вщент.

Регіональне управління надзвичайників уточнило, що площа пожежі становила 7 тисяч квадратних метрів, вона отримала четверту категорію складності - одну з найвищих.

У МНС РФ зазначили, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI". За попередніми даними, постраждалих немає.

Біля Лондонського мосту сталася пожежа

Біля Лондонського мосту сталася пожежа

Нагадаємо:

  • в Москві спалахнула пожежа на Мікоянівському м'ясокомбінаті ввечері 2 грудня
  • в російській Пермі 30 листопада горіла ТЕЦ-9, що забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним з основних джерел тепла для лівобережної частини міста
  •  29 листопада в Курській області пролунали звуки вибухів і виникли проблеми з електроенергією

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