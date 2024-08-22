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Вибухи та пожежа: у Волгоградській області безпілотники атакували аеродром (відео)

Вибухи та пожежа: у Волгоградській області безпілотники атакували аеродром (відео)

Пожежа на аеродромі "Мариновка" / Фото: t.me/war_monitor

Атака БпЛА була також на інші регіони РФ.

В районі міста Калач-на-Дону, що у Волгоградській області РФ, сталася атака безпілотників після чого виникла пожежа на місцевому аеродромі "Мариновка".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що атака безпілотників, ймовірно, була на військовий аеродром "Мариновка", який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону.

Також російські телеграм-канали повідомляють про атаку БпЛА не лише на Волгоградську, а й на Ростовську та Воронезьку область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вразила одразу 4 військових аеродроми РФ.

Крім того, ми також інформували, що на нафтобазі у Ростовській області вибухнув черговий резервуар з паливом.

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