Вибухи та пожежа: у Волгоградській області безпілотники атакували аеродром (відео)

Атака БпЛА була також на інші регіони РФ.
В районі міста Калач-на-Дону, що у Волгоградській області РФ, сталася атака безпілотників після чого виникла пожежа на місцевому аеродромі "Мариновка".
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У повідомленні вказується, що атака безпілотників, ймовірно, була на військовий аеродром "Мариновка", який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону.
Також російські телеграм-канали повідомляють про атаку БпЛА не лише на Волгоградську, а й на Ростовську та Воронезьку область.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вразила одразу 4 військових аеродроми РФ.
Крім того, ми також інформували, що на нафтобазі у Ростовській області вибухнув черговий резервуар з паливом.
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