Вибухи та пожежі: у Росії дрони атакували кілька областей

Вибухи лунали в районі військових містечок, інших військових та енергетичних об'єктів.

У ніч проти неділю, 29 вересня, у низці регіонів Росії прогриміли вибухи.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

За інформацією, в Єйську Краснодарського краю РФ прогриміли вибухи біля військового містечка. Там розташований аеродром. На місці вибуху виникла пожежа, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Вибухи пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ", – написали користувачі в групах Єйська і Краснодарського краю.

Згодом губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив про атаку українських безпілотників.

"У селі Шабельське Щербинівського району пригнічений силами РЕБ безпілотник під час падіння врізався в дерево і вибухнув – від вибухової хвилі в будинку, що стоїть поблизу, вибило вікна і двері, осколками пошкодило автомобіль", – додав він.

Про вибухи також повідомляли мешканці Волгодонська Ростовської області та інших населених пунктів. Місцеві пабліки повідомляють про пожежу у селі Самарське Азовського району.

Російські пабліки також повідомили про вибухи у Воронежі.

За словами губернатора Воронезької області, в облцентрі "впало кілька збитих дронів" внаслідок чого виникли пожежі. Місцеві жителы писали, що чули щонайменше 10 вибухів.

Нагадаємо, у Ростовській області спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Більше про це читайте у новині.

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