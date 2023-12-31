Вибухи та загиблі у Бєлгороді: Франція та Британія в ООН назвали винних

Постійні представники європейських країн при ООН наголосили, якби не війна Путіна, не потрібно було б скликати Радбез через вибухи у Бєлгороді.

Росія скликала екстрене засіданні Ради безпеки ООН через вибухи в місті Бєлгороді та загиблих. Постійні представники в ООН Франція та Британія заявили, що в смертях росіян винні тільки РФ та Володимир Путін.

Із такою заявою виступили політичний координатор постпредства Великої Британії при ООН Том Фіппс та постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр.

"Якщо Росія хоче, щоб когось звинуватили в загибелі росіян у цій війні, то слід починати з президента Путіна. Президент Путін несе відповідальність за відправлення багатьох тисяч російських військовослужбовців на безглузду смерть", – сказав Том Фіппс.

Британський дипломат звинуватив Путіна у "нападі на цивільне населення".

"Росія не вторглася в Україну в порушення Статуту ООН, якби її війська не були присутні на українській землі, якби вона протягом багатьох місяців щодня не обстрілювала українські міста й села, то не було б потреби скликати Радбез", - сказав постперед Франції в ООН.

Нагадаємо, Чехія відмовилася від участі в Радбезі ООН через вибухи в Бєлгороді.

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