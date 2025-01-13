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Вибухи у Брянську: у місті почалася масштабна пожежа (відео)

Вибухи у Брянську: у місті почалася масштабна пожежа (відео)

В російському Брянську чутно вибухи, а над місто здійнявся стовб диму Фото: скрин відео

З'явилася інформація, що горять склади місцевого хімзаводу.

В російському Брянську чутно вибухи, а над містом здійнявся стовб диму.

Про це повідомляють жителі, які викладають відео у місцевих пабліках.

Над містом видно безліч спалахів та чутно гучні вибухи.

Передають, що на місці зараз масштабна пожежа і величезний стовб диму. Є інформація, що горять склади хімзаводу.

"Це де таке?.. Над заводом?.." — припускають містяни, які рахують кількість вибухів.

Нагадаємо, раніше було атаковано арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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