Вибухи у Домодєдово: влада Москви заявила про "успішну" роботу ППО

Повідомляється, що безпілотники були нібито збиті о 4 години ранку.
Мер російської столиці заявив, що вночі у бік Москви летіли два невідомі БпЛА, які нібито знищили сили ППО.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram мера Москви Сергія Собяніна.
Він заявив, що безпілотники були нібито збиті о 4 години ранку.
"Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД", - повідомив Собянін у своєму Telegram-каналі.
Крім того, у повідомленні вказується про тимчасове закриття роботи аеропорту "Внуково" через "підозрілу активність у небі". Через це затримується мінімум 5 рейсів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа.
Крім того, ми раніше інформували, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ займалися створенням бомбардувальника нового покоління.
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