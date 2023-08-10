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Вибухи у Домодєдово: влада Москви заявила про "успішну" роботу ППО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Вибухи у Домодєдово: влада Москви заявила про "успішну" роботу ППО

Пожежа в Домодєдово після вибухів / Фото: Astra

Повідомляється, що безпілотники були нібито збиті о 4 години ранку.

Мер російської столиці заявив, що вночі у бік Москви летіли два невідомі БпЛА, які нібито знищили сили ППО.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram мера Москви Сергія Собяніна.

Він заявив, що безпілотники були нібито збиті о 4 години ранку.

"Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД", - повідомив Собянін у своєму Telegram-каналі.

Крім того, у повідомленні вказується про тимчасове закриття роботи аеропорту "Внуково" через "підозрілу активність у небі". Через це затримується мінімум 5 рейсів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа.

Крім того, ми раніше інформували, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ займалися створенням бомбардувальника нового покоління.

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Дата публікації
Перегляди
2057
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